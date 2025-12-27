Maat ovat kiistelleet vuosikymmeniä alueesta, jolle vedettiin raja siirtomaa-aikana.
Kaakkois-Aasiassa Thaimaa ja Kambodzha ovat sopineet välittömästä aselevosta.
Maat kertoivat asiasta kolme päivää kestäneiden neuvotteluiden jälkeen yhteisessä lausunnossa, jonka maiden puolustusministerit olivat allekirjoittaneet.
Aselepo astui voimaan lauantaina Suomen aikaa aamuseitsemältä.
Maat ovat kiistelleet vuosikymmeniä alueesta, jolle vedettiin raja siirtomaa-aikana. Tässä kuussa konflikti kärjistyi jälleen ja uudet yhteenotot romuttivat aiemmin tänä vuonna solmitun aselevon.
Viimeisimmissä taisteluissa on saanut surmansa lähes 50 ihmistä ja noin miljoona muuta on joutunut jättämään kotinsa.
Lauantaisen lausunnon mukaan aselevon osapuolet lupaavat lopettaa iskut niin sotilas- kuin siviilikohteisiinkin kaikilla alueilla.
Osapuolet sopivat lisäksi, että maiden välisellä raja-alueella asuvien siviilien paluu koteihinsa sallitaan mahdollisimman pian.
Thaimaa ja Kambodzha sopivat lisäksi yhteistyöstä miinojen raivaamiseksi ja kyberrikollisuuden torjumiseksi.