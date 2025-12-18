Tulenarka tilanne Thaimaan ja Kambodzhan rajalla jatkuu.

Kaakkois-Aasiassa Thaimaan asevoimat pommitti rajakaupunki Poipetin aluetta, kertoi Kambodzhan puolustusministeriö torstaina. Poipet on naapurimaiden tärkeä rajanylityskaupunki ja tunnettu kasinoistaan.

Puolustusministeriön mukaan thaimaalaiset pudottivat Poipetin alueelle kaksi pommia paikallista aikaa torstaina aamupäivällä.

Thaimaan ja Kambodzhan välinen rajakiista on kiihtynyt viime aikoina. Tässä kuussa yli 20 ihmistä on saanut surmansa Thaimaassa ja lähes 20 Kambodzhassa. Noin 800 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

Kiistan juuret yltävät siirtomaa-aikaan, jolloin maiden välille vedettiin 800 kilometrin raja. Kiistaan liittyy myös rajaseudulle jääneitä temppeliraunioita.