Teuvo Teräväinen tälläsi voittomaalin ja tehoili pisteet 1+1 Chicago Blackhawksin 5–1-vierasvoitossa Detroit Red Wingsistä jääkiekon NHL:ssä.

Teuvo Teräväinen antoi piiskansa laulaa toisessa erässä Chicagon ylivoimalla. Ruotsalaishyökkääjä André Burakovsky levitti syötön, joka oli hänelle uran 400:s tehopiste NHL:n runkosarjassa.

Juuri ennen Burakovskyn passia Detroit-kapteeni Dylan Larkin kaatui maalin sivustalla, kun Chicago-hyökkääjä Tyler Bertuzzin maila käväisi hänen kypärässään.

Ottelua kommentoinut MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu torui kasvojaan pidellyttä Larkinia.

– Pleksiin osuu. Ei, ei, ei. Nyt tulee miinus Larkinille, hän sanoi.

Näet tilanteen ylälaidan videolta.

Larkin oli ampunut Detroitin 1–1-kavennuksen avauserässä.

Teräväinen oli puolestaan aiemmin Artsjom Leushunoun kanssa alustamassa Connor Bedardin sivaltamaa ottelun avausmaalia ylivoimalla.