Testaa ja tule -mallin poikkeuksellisen raju tyrmäys yritetään korjata pian – asiantuntija pohtii, onko poliittinen ohjaus pilannut lakiesityksiä

Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen nosti viikonloppuna esiin Perustuslakiblogissa sen, että valiokunnan vastaus on poikkeuksellisen tyrmäävä ja lakivalmistelu ollut poikkeuksellisen heikkoa.

– Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu hallituksen esitys laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta on kenties epäonnistunein hallituksen esitys vuosikymmeniin. Sen kohdalla meni kaikki pieleen, Rautiainen kirjoittaa.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa on moitittu sitä, että lakimuutos antaisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle eli THL:lle valtaa yksilön perusoikeuksiin, kuten liikkumiseen, maahantuloon ja elinkeinovapauteen. Tätä ei pidetä hyvänä, koska THL on pääsääntöisesti asiantuntijaviranomainen, jolla ei ennestään vastaavaa valtaa ole.

– Vain tiukalla poliittisella tahdolla ja siihen liitetyllä poliittisella ohjauksella on kyky ohittaa kaikki valtioneuvoston sisäiset hätäjarrutusmekanismit. Siitä on mitä ilmeisimminkin ollut asiassa kysymys, Rautiainen pohtii perustuslakiblogissa.

Korjausliike tulossa pian

Hallituksen periaatepäätös maahantulon helpottamiseksi on valmistumassa mahdollisesti huomenna. Tämä periaatepäätös luo pohjaa yksityiskohtaiselle lakivalmistelulle.

Ratkaistavana on edelleen se, mitä tapahtuu jos matkustaja viipyy Suomessa pidempään eli yli viikon. Lisäksi pohdittavana on myös se, mitä tehdään niille matkailijoille, jotka saapuvat Suomeen ilman todistusta negatiivisesta koronatestistä.

Muutoksilla on haluttu auttaa erityisesti matkailuyrittäjien tukalaa tilannetta, jotta ulkomaisten turistien Suomeen saapuminen olisi helpompaa ilman karanteenia.

Lakiprosessi herättänyt ihmetystä

Testaa ja tule -mallin valmistelussa on toistaiseksi ollut toivomisen varaa, koska liikenne- ja viestintäministeriö toimitti eduskuntaan vasta viime hetkillä muistiossaan muutosehdotuksia, jotka olisi pitänyt valmistella virallisempaa reittiä pitkin.

– Liikenne- ja viestintäministeriö toimitti eduskunnan valiokuntiin kolmesivuisen 8.10.2020 päivätyn muistion, jossa merkittävä osa esityksen säännöksistä on kirjoitettu kokonaan uudestaan. Muistio sisältää lyhyet perustelut muutosehdotuksiin. Perustelut eivät kuitenkaan täytä lakiehdotuksen perusteluille asetettavia yleisiä laatuvaatimuksia, perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan.

Apulaisprofessori Rautiainen on menettelyä kohtaan paljon kriittisempi. Hän muistuttaa, että varsinainen esitys annettiin valtioneuvoston yleisistunnossa jo 1. lokakuuta ja lähetekeskustelussa se oli 6. lokakuuta.

Rautiainen muistuttaa, että kyseinen menettely on hyvin kyseenalainen.

– Perustuslaki ei tunne tällaista asian vireille saattamisen tapaa, sillä perustuslain esitöissä on yleisesti torjuttu käytäntö, jonka mukaan hallitus, tai yleensä esittelevä ministeriö, tekee suoraan muutosehdotuksia asiaa käsittelevälle valiokunnalle.

Myös oikeuskansleri Tuomas Pöysti on ottanut valmistelutilanteeseen viikonloppuna kantaa Twitterissä. Pöysti muistutti, ettei kaikissa lausunnoissa oltu tyrmätty lakihanketta, vaikka puutteita on ilmennyt. Oikeuskanslerin kynnys pysäyttää lakivalmistelu on Pöystin mukaan korkea.