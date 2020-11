Hallituksella on kova kiire päättää matkustamisen testaa ja tule -mallista – juridiset ongelmat yritetään selättää taas tällä viikolla

Schengen-sopimukseen on kirjattu, että vapaata liikkuvuutta voi rajoittaa vain määräaikaisesti.

Koronapandemia on pakottanut Euroopan maat monin paikoin luopumaan vapaasta liikkuvuudesta, mutta sitä yritetään palauttaa terveysturvallisuus huomioiden.

Suomen on ollut tarkoitus ottaa niin sanottu testaa ja tule -malli käyttöön 23. marraskuuta, mutta lakivalmistelu tätä varten on yhä kesken.

Tämä muutos on kuitenkin osoittautunut hankalaksi tehdä. Hallituspuolueista on lupailtu valmistumista viime viikkojen ajan ja niin tehdään tälläkin viikolla.

– Tätä kokonaisuutta on neuvoteltu ja valmisteltu. Tähän liittyy erittäin hankalia juridisia kysymyksiä. Sen vuoksi kokonaisuuden valmistelu on kestänyt aiottua pidempää. Tällä viikolla on tarkoitus päästä eteenpäin, pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi tänään Säätytalon rappusilla tiedotusvälineille.