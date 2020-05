Pikavauhtia runnottu laki ravintoloiden avaamisesta on tarkoitus sinetöidä tänään – maanantaina pitäisi päästä jo ravintoloihin istuskelemaan

Pikavauhtia valmisteltu laki ravintoloiden avaamisesta rajoituksin on tarkoitus sinetöidä tänään. Eduskunnan on tarkoitus kello kymmeneltä alkavassa täysistunnossa päättää, hylkääkö vai hyväksyykö se lakiesityksen. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki myöhemmin iltapäivällä.