Teslan myyntivaltti murenee – ensimmäiset kaikille avoimet supertehokkaat laturit avattu: "Ollut aina tavoitteemme"

Amerikkalainen sähköautovalmistaja Tesla on avannut Alankomaissa sijaitsevia Supercharger-latausasemiaan myös muille kuin yhtiön omille autoille.

– Tavoitteemme on aina ollut avata Superchargerit myös muille sähköautoille ja kannustaa yhä useampia siirtymään sähköön, yhtiön edustaja totesi puolestaan BBC:lle .

Kyseessä on vielä tässä vaiheessa pelkkä kokeilu, eikä Teslan Superchargereita pysty toistaiseksi hyödyntämään muilla sähköautoilla ajavat kuin ainoastaan Hollannissa ja sielläkin vain kymmenellä latausasemalla.

Reutersin mukaan muun kuin Teslan lataaminen Supercharger-asemalla on hieman kalliimpaa, mutta hintaa on mahdollista alentaa hankkimalla latausjäsenyyden. Muiden kuin Tesla-kuljettajien on käytettävä Superchargereita Teslan mobiilisovelluksella, kun taas Tesla-kuskit voivat jatkossakin vain tökätä letkun kiinni autoon ja kaikki tapahtuu automaattisesti.