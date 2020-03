Terveystalo aloittaa koronavirustestaukset helpottaakseen julkisen terveydenhuollon painetta – tutkimuksen hinta lähes 200 euroa: "Haluamme vastata asiakkailtamme tulleeseen toiveeseen"

Testeihin ei pääse kuka tahansa

Terveystalossa otetaan näytteitä vain sellaisista henkilöistä, joiden koronaepäilyn kriteerit myös virka-infektiolääkäri on hyväksynyt.

– Olemme rakentaneet mahdollisimman digitaalisen asiakaspolun, missä ohjaamme asiakkaan etälääkärille testaustarpeen arvioon. Tavoitteenamme on pitää terveydenhuollon ammattilaisten työkyky korkealla, koska he ovat koronavirustilanteessa avainasemassa. Etälääkärillä asioidessa säästyy myös kliinisessä tutkimuksessa tarpeen olevia suojavarusteita, kuten hengityssuojaimia, joiden saatavuudessa on jo kerrottu olevan globaaleja haasteita. Asiointi etälääkärin vastaanotolla palvelee tässä tarkoituksessa erittäin hyvin, Bono jatkaa.