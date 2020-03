Koronatesti omassa autossa: Drive-in testauspisteitä jo eri puolella Suomea – näillä kriteereillä pääset testeihin jopa saman päivän aikana

Otaniemessä sijaitsevan Terveystalon drive-in testauspisteellä käy kova kuhina. Otaniemen tilat on pyhitetty pelkästään koronavirustesteille. Kuka tahansa ei silti testeihin pääse. Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos on määritellyt tarkkaan kriteerit, joilla testeihin pääsee.

– Yleisesti ottaen testataan sen mukaan mitä tarve on. Prosessi menee niin, että asiakas ottaa yhteyttä etälääkärin kautta ja tekee arvion testien tarpeellisuudesta. Jos on syytä epäillä THL:n kriteerien mukaan koronavirustartuntaa niin sitten lääkäri kirjoittaa lähetteen koronatestiin, kertoo Eeva Nyberg-Oksanen, johtaja, laboratoriodiagnostiikka ja uudet ratkaisut.

THL:n kriiteerit ovat hyvin tarkkaan määritelty. Testeihin pääsee hengitystieinfektio-oireista kärsivät terveydenhuollon ammattilaiset ja iäkkäät henkilöt, sekä henkilöt, joilla on akuutin hengitystieinfektion oireita ja joilla on syytä epäillä koronavirusta altistumistietojen tai matkustushistorian perusteella.

– Meillä pääsee samana tai seuraavana päivänä testiin, jos on tarve. On tärkeää, kun Suomessa on rajattu kapasiteetti näytteiden ottoon, että kaikki toimimme ohjeiden mukaan ja kohdennetaan se oikein.