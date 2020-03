HS: Mehiläinen lennättää Finnairin koneilla koronavirusnäytteitä Etelä-Koreaan – tästä on kyse

Lehden mukaan noin kymmenen suurta suomalaisyritystä on aloittanut hankkeen, jolla pyritään lähes kaksinkertaistamaan koronavirustestausta Suomessa. Tavoite on hurja, sillä kahden viikon aikana Etelä-Koreaan pyritään lennättämään yhteensä 18 000 koronavirustestiä.

Mehiläinen testaa, Finnair kuljettaa

HUS analysoi testejä ympäri vuorokauden

Kuka vaan ei kuitenkaan pääse testattavaksi. THL:n kriteerien mukaan testeihin on oikeutettu hengitystieinfektio-oireista kärsivät terveydenhuollon ammattilaiset ja iäkkäät henkilöt. Myös henkilöt, joilla on akuutin hengitystieinfektion oireita ja joilla on syytä epäillä koronavirusta altistumistietojen tai matkustushistorian perusteella, pääsevät koronavirustesteihin.