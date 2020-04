Terveysalan yritykset vetoavat hallitukseen: Valtio rahoittamaan yritysten tekemät korona-testit – "Koska kyseessä on yleisvaarallinen tartuntatauti, testauksen pitäisi olla julkisella rahalla rahoitettua"

Tavoitteena 10 000 testiä päivässä

Nousujohteisen korona-testaamisen päivävauhti liikkuu nyt Suomessa 2000-3600 välillä. Hallituksen tavoite on nostaa testausmäärä kymmeneen tuhanteen per päivä.

Savolainen-Kopra toteaa, että hallitus on luvannut, että testaukseen osoitetaan riittävästi määrärahoja.

– Tavoitteena on testata enenevissä määrin vähäoireisia ja toivotaan, että enää ei tule sellaisia tilanteita, että tarvittaessa testeihin ei pääse.

– Varmasti testausmäärien noston tulosten perusteella voidaan arvioida sitä, että mitä muita rajaamistoimia on epidemian eri vaiheessa tarpeen tehdä.

"Yksityisellä sektorilla ihan varmasti tärkeä rooli"

Kiuru kirjoitti silloin, että "Tarvitsemme myös yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa, jotta testauskapasiteettia voidaan nostaa entisestään. Siksi kapasiteetin noston yhteydessä on selvitetty koronatestauksen toimiluvan omaavien yksityisten laboratorioiden kapasiteettimääriä. Alustavien arvioiden mukaan yksityisen ja ulkomaisen laboratoriokapasiteetin hyödyntämisellä voidaan tarpeen mukaan nostaa kapasiteettia 2000 – 3000 näytteellä vuorokaudessa kohtalaisen nopealla aikataululla."

– Kymmenen tuhatta testiä päivässä tarkoittaa sitä, että julkinen ja yksityinen sektori tekevät yhteistyötä. Yksityisellä sektorilla on ihan varmasti tärkeä rooli ja sen takia on erittäin tarpeellista, että voimat yhdistetään sekä yksityisen että julkisen puolen kesken, sanoo THL:n asiantuntija.

– Keskiarvo on noin 300 per päivä, mutta esimerkiksi tänään on tulossa noin 500 kappaletta, kertoo Mehiläisen toimialajohtaja Anssi Hartiala.