Terroristisena kielletyn Palestiina-ryhmän mielenosoittajia otettiin kiinni Lontoossa

Palestine Action -ryhmän kieltoa terrorismilain nojalla on arvosteltu ylireagoinniksi ja sananvapauden rajoittamiseksi.
BBC:n mukaan mielenosoituksessa yli sata ihmistä otti esiin kyltit, joissa ilmaistaan tukea Palestine Actionille.

Britanniassa poliisi on ottanut kiinni ainakin 200 mielenosoittajaa kielletyn Palestiina-ryhmän tukemisesta. Lontoon alueen poliisi ilmoittaa asiasta.

Britannian hallitus kielsi Palestine Action -ryhmän aiemmin tänä kesänä terrorismilain nojalla. Kiellon myötä myös tuen osoittamisesta ryhmälle tuli rikos.

Mielenosoituksen on järjestänyt Defend Our Juries -niminen kampanjaryhmä, joka ajaa hallituksen päätöksen kumoamista. Järjestäjien mukaan paikalle Lontoon Westminsteriin oli tullut tänään jopa 700 ihmistä. 

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan mielenosoituksessa yli sata ihmistä otti samaan aikaan esiin kyltit, joissa luki viesti: "Vastustan kansanmurhaa. Tuen Palestine Actionia."

Kieltoa kritisoitu ylireagoinniksi

Palestine Actionin kieltämisestä päätettiin sen jälkeen, kun ryhmän aktivistit olivat töhrineet kaksi ilmavoimien konetta maalilla protestoidakseen Britannian tukea Israelille Gazan sodan aikana.

Kiellon jälkeen Britanniassa on tehty kymmeniä vastaavia pidätyksiä mielenosoituksissa.

Kieltoa terrorismilain nojalla on arvosteltu ylireagoinniksi ja sananvapauden rajoittamiseksi. Kritiikkiä on esittänyt esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International.

Suomessa toimii Palestine Action Suomi -niminen ryhmä, joka on kesän aikana töhrinyt muun muassa puolustusalan yritys Nammon sisäänkäynnin ja puolustusministeriön julkisivua.

