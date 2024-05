Washingtonin yliopiston alueella halutaan katkaista suhteet Israeliin – opiskelijat eivät poistu ennen kuin vaatimuksiin on suostuttu

"Vapaa, vapaa Palestiina" -huudot raikuvat ennen kuin ne antavat tilaa arabiankieliselle musiikille. Kylteissä kysytään, mitä sinä olisit tehnyt natsi-Saksan aikana. Kuten monissa eri yliopistoissa, myös Washingtonin yliopiston quadille, eli eräänlaiselle keskuspuistolle, on kasvanut kymmenien telttojen leiri.



Yliopiston opiskelijat ja työntekijät ovat saapuneet vehreälle kampukselle vaatimaan yliopistoa muun muassa luopumaan yhteistyöstä Israelin kanssa.



Mielenosoitukset ovat tuoneet monille mieleen Vietnamin sodan vastaiset mielenosoitukset 1960- ja 1970-luvuilla. Miksi opiskelijat ovat niin usein mielenosoituksissa vaatimassa äänekkäästi poliittisia suunnankäännöksiä?



– Opiskelijat ovat mielenosoitusten eturintamassa, koska heillä on usein energiaa niitä varten ja he haluavat nähdä muutoksen tapahtuvan elinaikansa aikana, sanoo Washingtonin yliopiston mielenosoitusten järjestäjätahon edustaja Rahma Mohammed STT:lle.

Keskusteluja käyty hyvässä hengessä

Telttaleiri yliopiston kampuksella alkoi kasvaa toden teolla vapunpäivänä, kun Mohammedin edustama United Front -organisaatio aloitti mielenosoitukset. Joitain yksittäisiä mielenosoittajia oli kampuksen quadilla jo tätä aiemmin.



United Frontin myötä osallistujien määrä kasvoi, ja siellä oli sunnuntaina useita kymmeniä telttoja. Organisaatio on kattojärjestö, jonka alla toimii Mohammedin mukaan useita opiskelijajärjestöjä ja sen tarkoituksena on rauhanomaisesti vastustaa miehitetyillä palestiinalaisalueilla ja Gazassa lisääntyneitä väkivaltaisuuksia.



– Mielenosoittajat ovat käyneet kaksi kertaa keskusteluja yliopiston johdon kanssa. Keskusteluita on käyty hyvässä hengessä, mikä on hyvä merkki, sanoo STT:lle United Frontin edustaja Juliette, joka ei halua sukunimeään julki.



Esimerkiksi UCLA-yliopistossa Kaliforniassa vastamielenosoittajat ovat ottaneet yhteen mielenosoittajien kanssa. Huolestuttaako siis Seattlessa mahdollisten vastamielenosoittajien ilmestyminen quadille tai mielenosoituksen hajottaminen poliisivoimin?



– Ilmapiiri opiskelijoiden ja osallistujien keskuudessa on hyvin rauhallinen. En ole kohdannut ketään, joka olisi vastustanut meitä tai läsnäoloamme. Mielenosoitus on rauhanomainen, emmekä esimerkiksi häiritse kenenkään opiskeluja, Mohammed sanoo.



– Toivon, ettei poliisi tule käyttämään väkivaltaa meitä vastaan, koska harjoitamme perustuslain takamaa oikeutta osoittaa mieltämme. Esimerkiksi Columbian yliopistossa väkivaltaisuus mielenosoittajia vastaan oli väkivaltaa perustuslaillista oikeutta vastaan.

Tuhansia otettu kiinni ympäri maata