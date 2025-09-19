Yleisurheiluvalmentaja Hannu Kangas tulee Tokion MM-kisoihin pikavisiitille, jonka aikataulu vaikuttaa järjettömältä.

Hannu Kangas muistetaan erityisesti keihäänheittäjä Tero Pitkämäen valmentajana. Nyt hän valmentaa tytärtään Emilia Kangasta, joka kilpailee Tokiossa kuulantyönnössä.

Kangas on Suomen tämän kauden tilastokärki kuulantyönnössä tuloksella 18,42.

– Totta kai hyvä fiilis lähteä karsintaan. Haluan työntää mahdollisimman pitkälle, Kangas sanoo.

Kankaan ennätys on parantunut tänä vuonna huimat 82 senttimetriä, ja Asta Ovaskan Suomen ennätyskään (18,57) ei ole enää kaukana.

– Olen oppinut käyttämään vähän enemmän jalkoja. EI se vielä mikään hirveän hyvä ole, mutta pääsen jalkojen päälle työnnössä, Kangas sanoo tekniikastaan.

Emilia Kangas, Senja Mäkitörmä ja Eveliina Rouvali tavoittelevat paikkaa kuulantyönnön MM-finaaliin.Lehtikuva

Kuulantyönnön karsinta on vuorossa lauantaiaamuna, ja valmentajaisä on tulossa katsomaan. Hän ei ole ollut Tokiossa paikan päällä seuraamassa viimeistelyharjoituksia, mutta kisaan piti päästä. Aikataulu on tosin hyvin erikoinen.

– Hän tulee perjantaina, kun ollaan tehty jo valmistavat harjoitukset. Sitten lauantaina on kisa, jolloin hän tulee mukaan verkkakentälle. Sitten sunnuntaina pois, Kangas kertoo isänsä matkustussuunnitelmista.

– Tiistaina töihin, eipä siinä kummempaa, Kangas nauraa isänsä suunnitelmia.

Lauantain kuulakarsinnassa on mukana Kankaan lisäksi myös kaksi muuta suomalaista, kun Eveliina Rouvali ja Senja Mäkitörmät tavoittelevat paikkaa finaaliin. Myös Rouvali on pukannut yli 18 metrin tuloksella 18,03. Mäkitörmän ennätys on 17,76.

Kuulantyönnön finaalin karsintaraja on 19,20.