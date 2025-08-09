Ei hyvältä kuulosta – keihäslupaus Topi Parviainen, 18, on huolestuttavassa jamassa

Suomen miesten keihäänheiton tason laahaamista harmitellaan, mutta sen ennusmerkkejä on voinut löytää alle 20-vuotiaiden EM-kisojen mitalimääristä.
Kun tästä päivästä katsoo tasan 20 vuotta taaksepäin, suomalaismiehet ovat tuoneet vain yhden keppimitalin. Onni Ruokangas hankki sen kesällä 2021.
Perinteikäs menestys tekee lajista silti yhden seuratuimmista EM-kotikisoissa Tampereella ja lauantaina kolme suomalaista hakee karsinnasta loppukilpailupaikkaa.
– Olen innostunut, että pääsen jatkamaan Rädystä (Seppo) ja Pitkämäestä (Tero). Haluaisin nostaa tasoa ja yleisön kiinnostusta lajia kohtaan, Juho Soikkeli sanoi Suomen joukkueen tiedotustilaisuudessa torstaina.
Soikkeli lienee tässä vaiheessa arvokisaviikkoa tuntemattomampi kuin moni edeltäjistään. Niin on jo kymmenottelussa rehkinyt Aleksi Hilskakin, joskaan kaksikon ennätykset 73,16 ja 68,48 metriä eivät mairittele.
Parviainen ei tiedä, miksi sattuu
Topi Parviainen täydentää keihäskolmikon ja soittaa kelloja sukunimensäkin vuoksi. Topin setä Aki Parviainen pitää hallussaan lajin Suomen-ennätystä 93,09 ja on kaksinkertainen MM-mitalisti.
Topikin tähtää urallaan yli 90 metriin, mutta loukkaantumiset ovat tulleet kehityksen tielle. Kuvaavaa on, että nyt 18-vuotias urheilija teki kolmen vuoden tauon jälkeen ennätyksensä 74,72:een, kun juhannuksena 2022 lensi 71,45.
Parviainen paljasti tiedotustilaisuudessa, että esimerkiksi valmisteluharjoitus EM-kisoihin on tehty kaksi viikkoa sitten.
– En tiedä, mikä on syy, ettei pysty kivutta heittämään. On kehittynyt, että matalammalla teholla pystyy kivutta heittämään, mutta sitten taas kipeytyy, jos haluaa lyhyellä välillä heittää uudestaan.
Parviainen edennee sunnuntain loppukilpailuun, joka olisi tällöin hänen kautensa kohokohta. Siellä hän lupaa kiskoa kipua vastaan.
– Isoin kamppailu on minä itse. Oma suoritus pitäisi riittää ihan voittoon asti.
Tilastokärki on Espanjan Rafael Mahiques, joka nakkasi 77,60 pari viikkoa sitten.
Miesten keihäskarsinta käydään aikaisin aamulla, jonka jälkeen suomalaisten katseet kääntyvät päivän mitalitoivoihin.
Heitä ovat esimerkiksi keihäänheittäjä Rebecca Nelimarkka, moukarinheittäjä Pinja Kärhä ja kiekonheittäjä Mico Lampinen. Lauantaina alkaa myös seitsenottelun menestystoivo Enni Virjosen kisaurakka.