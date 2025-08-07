Suomen mitalisuosikilta meinattiin ryövätä Tampereen EM-kisojen kotietu

Aatu Kangasniemi lähtee mitalisuosikkina Tampereen alle 20-vuotiaiden EM-kisojen kahteen lajiin. Moukarinheitossa hän on tilastoissa toisena, ja sama tilanne on kuulantyönnössä, mutta siinä Kangasniemi on ottanut jopa suosikin viittaa itselleen viimeaikaisilla otteillaan.

– Jos pystyy 20,5 metriä työntämään, niin sillä olla vahvoilla. Mielellään sinne hujakoille lähdetään työntämään, Kangasniemi linjaa.

Etukäteen kuulantyönnössä Kangasniemen pahin vastustaja on Hollannnin Jarno Van Daalen, jonka kauden paras sekä oma ennätys on 32 senttiä parempi kuin suomalaisella. Kaksikon viimeisten kisojen tulostarkastelu kääntää kelkkaa kuitenkin suomalaisen puoleen.

Van Daalen työnsi viimeisessä kilpailussaan hyvän tuloksen 20,56, mutta se on silti yli puoli metriä huonompi kuin hänen ennätyksensä 21,08. Kangasniemen tuloskäyrä sen sijaan näyttää tiukasti ylöspäin. Kauden viimeisessä kuuden kilon kuulalla työnnetyssä kisassa syntyi oma ennätys 20,76.

– Aika pitkälle venytettiin treenikautta kesälle, ja EM-kisoihin on haettu nopeaa ja terävää kuntopiikkiä, Kangasniemi kertoo.

Kovin montaa uhkaajaa tilastojen perusteella ei Kangasniemen mitalin tiellä ole, sillä Euroopan tilastokolmonen Tshekin Frantisek Jaburek on työntänyt 20,03. Sen jälkeen kanssakisaajien tilastotulokset alkavatkin 19:llä.

– Ei siellä 20 metrin hujakoilla hirveästi kisakumppaneita samoilla senteillä liiku. Totta kai lähdetään hakemaan 20 metrin tulosta. Uskon, että kunto yltyy ennätystasolle ennen EM-kisoja, Kangasniemi kaavailee.

Moukarinheitossa Kangasniemi on selkeä tilastokakkonen tuloksella 76,94, joka on heitetty heinäkuun lopussa. Tilaston kärjessä on Unkarin Armin Szabados, joka on paiskannut hurjan tuloksen 82,93.

Etulyöntiasema kotikisoissa

Askolassa asuva 19-vuotias kuulamörssäri kävi ottamassa tuntumaa Tampereen Ratinan stadionin kuularinkiin kaksi viikkoa ennen EM-kisoja. Pääsy Tampereen yleisurheilupyhättöön oli kiven takana, eikä johdon kanssa sovittu kertakaan sujunut niin kuin oli tarkoitus.

Kahden harjoitustyönnön jälkeen kentän vahtimestarit tulivat kertomaan, että työntely saa tältä erää riittää, vaikka Kangasniemi oli sopinut ja varmistanut kaiken etukäteen.

Lopulta pitkän väännön jälkeen Kangasniemi sai jatkaa harjoituksiaan. Se oli nuorukaisen itsensä mukaan tärkeä asia, sillä harjoitustyöntöjen ja tutun työntöpaikan myötä Kangasniemi sai selkeän edun kilpakumppaneihin nähden.

– Kyllä se on ihan eri fiilis lähteä työntämään, kun on tuttu työntöpaikka. Nyt on hyvä ja varma tilanne lähteä kisaamaan Tampereella, Kangasniemi linjaa.

20 metriä on vasta välietappi

Kangasniemi on pitkiin aikoihin lupaavin suomalaistyöntäjä sekä moukarinheittäjä. Etenkin kuulantyönnössä suomalaisten taso on ollut vuosikaudet pohjamudissa. Edellinen miesten 20 metrin ylittäjä on Arttu Kangas vuodelta 2017. 19-vuotiaissa edellinen 20 metriä rikkonut on puolestaan Eero Ahola vuonna 2018.

– Ei ole paljon lupaavia työntäjiä ollut, Kangasniemi pohtii.

Mistä asia johtuu, ei ole niin yksinkertainen, mutta esimerkiksi raha on urheilijoilla ainainen ongelma.

– Vaatii vaan panostusta niihin urheilijoihin, jotka ovat tulossa. Urheilijoiden pitää myös jossain vaiheessa alkaa miettiä, että lähteekö urheilun lisäksi opiskelemaan ja töitä tekemään. Se luo vähän paineita. Moni on varmasti alkaa miettiä, että kuulantyöntö ei ole paras tapa tuoda leipää pöytään, Kangasniemi sanoo.

Riittävä taloudellinen tuki varmistaisi sen, että nuoret urheilijat pääsisivät keskittymään itse tekemiseen.

– Pitäisi satsata niihin nuoriin, jotka on tulossa ja koittaa mahdollisimman hyvin mahdollistaa täysipäiväistä harjoittelua. Sitä kautta se tulee, Kangasniemi sanailee.

Vaikka Kangasniemi on työntänyt 19-vuotiaiden käyttämällä kuuden kilon kuulalla reilusti yli 20 metriä, on rajapyykki vielä miesten 7,26 kilon välineellä kaukana. Kangasniemen ennätys miesten kuulalla on 18,28.

– Kun tästä pääsee tämän kauden jälkeen keskittymään miesten välineeseen, niin kyllä se 20 metriä lähenee. Se on kuitenkin vasta hyvä alku se 20 metriä, ja siinä vaiheessa aletaan vasta puhua kuulantyönnöstä, Kangasniemi toteaa.

– Jos haluaa Euroopan ja maailman kärkeen, niin pitää tavoitteet olla sitten korkeammalla. Siellä on sakkia 22 metrin päällä. Käytännössä jos maailman kärkeen haluaa, niin sinne pitäisi työntää.

Sitä kohti Kangasniemi etenee määrätietoisella otteella.

– Miesten välineet on aika painavia. Yhdessä yössä ei kovin kovia parannuksia yleensä tule. Se on sitä pitkäjänteistä tekemistä, mitä kautta ne hyvät työnnöt tulee. Se on prosessi. Kun vain jaksaa painaa, niin jotain päivänä palkitaan.