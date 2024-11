Tenniksen argentiinalaistähti Juan Martin del Potro paljasti riipaisevalla tavalla, miten huippu-urheilun aiheuttama kuorma voi vaikuttaa peliuran jälkeiseen päivittäiseen elämään.

Useista vaikeista loukkaantumisista urallaan kärsinyt Del Potro kertoi alkuviikosta sosiaalisessa mediassa julkaisemallaan videolla kivuista, joita hän kokee arkisissakin askareissa. Argentiinalainen kertoi ottavansa päivittäin kuutta tai seitsemää eri lääkettä ja tuntevansa kipua esimerkiksi portaita noustessa ja autoa ajaessa.

– Päivittäinen elämäni ei ole sellaista, mitä haluaisin sen olevan. En pysty pelaamaan jalkapalloa, en pysty pelaamaan padelia. Se on kauheaa, del Potro sanoi Guardianin mukaan videolla.

– Elämässäni on hyviä asioita ja huonoja asioita, mutta suurimmaksi osaksi minun on teeskenneltävä, että kaikki on hyvin. Usein oloni on kuitenkin kamala.

Juan Martin del Potro voitti Roger Federerin US Openin viisieräisessä finaalitrillerissä syyskuussa 2009.

Vuonna 2009 Yhdysvaltain avoimet voittanut del Potro, 36, pelasi viimeisen ammattilaisturnauksensa helmikuussa 2022 Argentiinassa, jolloin hän vihjasi uransa olevan mahdollisesti ohi. Del Potrolla oli tuolloin alla lähemmäs kolmen vuoden turnaustauko, sillä hän mursi polvensa Queen'sin kisassa kesällä 2019. Ongelmat alkoivat polvileikkauksen jälkeen.

– Siitä hetkestä lähtien en ole pystynyt nousemaan portaita tuntematta kipua. Tunnen kipua, kun ajan ja kun menen nukkumaan. Tämä on ollut loputonta painajaista.

Jäähyväiset Djokovicia vastaan

Kärsimyksestä huolimatta del Potron on määrä pelata joulukuussa Buenos Airesissa jäähyväisottelu, jossa vastaan tulee serbialaissuuruus Novak Djokovic. Argentiinalainen kertoi aloittaneensa harjoittelemisen näytösottelua varten.

– Jos voin olla rauhassa ja onnellisena tenniskentällä edes yhden, kahden tai kolmen tunnin ajan, se olisi kaunista, del Potro sanoi.

Kovasta kämmenlyönnistään tunnettu del Potro voitti urallaan 22 ATP-turnausta ja oli parhaimmillaan kaksinpelin maailmanlistalla kolmantena. Palkintorahaa hänelle kertyi lähes 26 miljoonaa dollaria.

Olympialaisissa hän saavutti kaksinpelin hopeaa 2016 ja pronssia 2012.