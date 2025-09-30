Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen on saanut opiskelijoilta persoonallisen kunnianosoituksen.

Teivo Teivainen sai Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoita vastikään haalarimerkin, jossa on kuvakaappaus hänestä MTV Uutisten haastattelussa.

Teivainen kommentoi kyseisessä tv-haastattelussa 9. elokuuta Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamista Alaskassa.

Hän totesi siinä muun muassa, että varsinainen rauhasopimus Ukrainan ja Venäjän välillä on vielä kaukana.

Huomion haastattelun aikana varasti hetkeksi tv-ruudun alalaidassa kulkenut niin sanottu tikkeriteksti, jossa kerrottiin pääministeri Petteri Orpon (kok.) Ruisrock-kohusta.

Orpo sanoi otsikon mukaan, että mielestään hän ei ollut ollut festivaaleilla humalassa, vaikka näin oli väitetty.

Teivaisen haalarimerkkiin päätyi vain Orpon lauseen kommenttiosuus "mielestäni en ollut humalassa".

– Just in case, kuvakaappauksen teksti on haastatteluni alalaidassa MTV3:n uutisissa kulkeneen muita uutisia käsittelevän raidan sitaatti pääministeri Petteri Orpolta. Liittyy Ruisrockiin, Teivainen huomautti Threads-julkaisussaan.

Idea syntyi Balkanilla

Haalarikuvan ideoi politiikan ja viestinnän opiskelijoiden yhdistyksen Valta ry:n entinen hallituksen jäsen Aarni Tiitinen, joka bongasi Teivaisen somepäivityksen MTV Uutisten haastattelusta Balkanilla.

– Teivohan on ihminen, joka tykkää postailla kaikenlaisista tapahtumista sosiaaliseen mediaan. Vilkaisin lomallani nopeasti LinkedInia, ja siellä oli Teivo Teivaisen postaus ja ruutukaappaus tästä haastattelusta, jossa Teivo oli hyvin Teivon näköisenä lasit otsalla selittämässä jotain, ja sitten siinä alla luki, että "mielestäni en ollut humalassa", Tiitinen kertoo.

Tiitisen mukaan julkaisu oli ihan "haalarikamaa".

– Näin heti siinä haalarimerkin. Hyvässä haalarimerkissä saa olla huumoria, koominen elementti, jokin tämmöinen oneliner ja sitten henkilö, kuten Sanna Marin. Ja Teivo Teivainen totta kai, kun hän on hyvin läheinen ja tuttu meille valtsikkalaisille, vielä suuremmalla syyllä.

Jo parin viikon päästä tästä merkit olivat valmiita.

– Kun Teivo sitten täytti 60 hiljattain, päätettiin – kun meillä sattuivat olemaan samaan aikaan sitsit – että totta kai hänelle 60‑vuotislahjaksi täytyy tämmöinen merkki antaa kehystettynä.

Tiitisen mukaan merkkien kysyntä on ollut merkittävä.

– Uudet on tilattu jo, Tiitinen kertoo.

Teivainen opetti opiskelijoille pitkän maljapuheen

Teivainen kertoo MTV Uutisille olleensa iloinen ja yllättynyt opiskelijoiden omaperäisestä muistamisesta.

– Se lämmitti toki mieltä ja oli mukava. Oliko se nyt sitten kunnianosoitus, vitsailua tai jotain muuta, mutta yhtä kaikki se oli ihan hauska ja pienellä huumorilla tehty juttu, Teivainen kommentoi.

Teivainen kertoo olleensa positiivisesti yllättynyt myös toogahenkisten sitsien poikkeuksellisesta pukukoodista, vaikka ei itse toogaan vieraana pukeutunutkaan.

– Olen saanut sellaisen kuvan, että sitseissä pitää olla päällä kallis illallispuku ja käyty vielä kampaajalla ja muutenkin laittauduttu ja pänttäydytty. Eli tällaisiin juhliin saattaa upota aika paljon rahaa. Tooga‑asusteet olivat siis oikein miellyttävä ja ehkä jollain tapaa jopa demokraattinen häivähdys opiskelijakulttuurissa, ja tätä opiskelijoille kommentoinkin.

Tunnelma oli Teivaisen mukaan juhlissa muutenkin rento ja vapautunut. Opiskelijat lauloivat hänelle lauluja, ja Teivainen opetti opiskelijoille maljapuheen pitkän version, jonka hän oli itse oppinut 1980-luvulla Välimerellä jazz-muusikoilta.

Usko, Teivo ja rakkaus

Teivaisella ei ole toistaiseksi itsellä haalaria, johon merkin voisi ommella.

– Mutta katsotaan, jos saan jostain hankittua vielä vailla kehyksiä olevan kappaleen, ehkä sitten jotkin haalarit täytyisi kehitellä itselle.

Teivainen on päätynyt haalarimerkkiin ainakin kerran aiemminkin.

– Joskus kauan sitten muistelen, että opiskelijat tekivät haalarimerkin, jossa luki Usko, Teivo ja rakkaus, ja merkissä oli minun kuvani.

– Sen merkityssisältöä en osannut avata yhtä hyvin kuin tämän.