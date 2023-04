Tutkija Hanna Wassin asuvalintaa kritisoitiin somessa – Sointu Borg lataa suorat sanat: "En ymmärrä, mitä ihmiset itkevät"

Sointu Borg lataa suorat sanat kritiikistä

Wassin asuvalinnasta noussut keskustelu kiiri myös Diili -voittajana ja yrittäjänä tunnetun Sointu Borgin korviin. Borg on puhunut julkisuudessa paljon muun muassa naisten asemasta sekä sukupuolten välisestä tasa-arvosta.

– On jännä juttu, että naisten kohdalla on hirveän tarkat kriteerit, että mitä pitää pukea, mitä värejä ja mitä pituuksia, jotta se liitettäisiin asiantuntijuuteen, hän sanoo MTV Uutisille.

– En ymmärrä, mitä ihmiset itkevät. Se, mitä hänellä on päällä, on mielestäni kaunista, ja se ei millään tavalla nakerra hänen asiantuntijuuttaan, päinvastoin. Se läpileikkaa sitä, miten kapea on käsitys siitä, miltä asiantuntijan pitää näyttää, hän jatkaa.