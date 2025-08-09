Orpo kommentoi Ruisrock-kohua: Mielestäni en ollut humalassa

Pääministeri Petteri Orpo kertoo olleensa toimintakykyinen kohua herättäneenä Ruisrockiltana.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kiisti olleensa humalassa Turussa heinäkuun alussa järjestetyillä Ruisrock-festivaaleilla.

– Mielestäni en ollut humalassa ja olin toimintakykyinen, Orpo vastasi toimittajien kysymyksiin kokoomuksen puoluevaltuuston yhteydessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa lauantaina.

– Mielestäni osaltani asiat ovat ihan mallillaan.

Asia on noussut esiin sen jälkeen, kun sosiaalisen median vaikuttaja Osmonautti julkaisi Ruisrock-aiheisen videon.

Videolla räpkaksikko JVG keskustelee juhlatunnelmissa olleiden Orpon sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan (kok.) kanssa.

Multala on sittemmin myöntänyt muun muassa Iltalehden haastattelussa olleensa tuolloin humalassa ja pahoitellut käytöstään.

"Keskustelu tulee ohjaamaan käytäntöjä"

Tapauksen yhteydessä on keskusteltu laajemmin myös ministereiden ja kansanedustajien saamista ilmaislipuista eri tapahtumiin ja heidän osallistumisestaan niihin.

Orpo sanoi, että asiasta on olemassa hyvin selkeät säännöt. Hän sanoi uskovansa, että vilkkaana käyvä yhteiskunnallinen keskustelu tulee osaltaan myös ohjaamaan käytäntöjä oikeaan suuntaan.

– Varmaan jokainen poliitikko, ministeri, miettii omalta osaltaan jatkossa tätä keskustelua peilaten osallistumisiaan ja mihin kaikkeen lähtee mukaan. Uskon, että tämä keskustelu voi siinä mielessä olla ihan paikallaankin.

Orpo halusi kuitenkin puolustaa ministereiden ja kansanedustajien oikeutta vapaa-aikaan.

– Heilläkin on vapaa-aikansa ja heillä on oikeus myöskin osallistua, miksei vähän juhlia ja tanssiakin. Ei siinä sinänsä voi olla mitään tuomittavaa.

Artikkelia päivitetty 9.8.2025 17.24: Täydennetty uudella kappaleella.