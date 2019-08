Teinien joukko kävi 16-vuotiaan kimppuun Espoossa – pojan äiti kuvailee tilannetta uhkaavaksi: "Osalla oli nyrkkirautoja vyöllään"

Uhkaava tilanne

Osalla oli nyrkkiraudat vyöllään

Pojan äiti ei tiedä kulkiko kukaan ohi tapahtuman aikana, mutta hänen mukaansa paikka on hyvin keskeinen.

Laittoivat tavarat takaisin taskuihin

– Siitä oli tietenkin noussut älämölöä, että mitä valehtelet ja kusetat, onhan sulla rahaa ja he veivät sen. Toisaalta jengi oli hyvin tietoinen siitä, että puhelinta ei kannata ottaa, koska sen pystyy jäljittämään eivätkä he onneksi heittäneet avaimia altaaseen.

– Tavallaan huvittavaa oli se, että he laittoivat tavarat nätisti takaisin taskuihin. Poika otti sen jälkeen pyöränsä ja lähti karkuun. Pari tyyppiä yritti juosta perään, mutta he olivat niin paljon hitaampia, etteivät he pysyneet perässä.