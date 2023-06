Teini-ikäisen ampuminen raivostuttaa Ranskassa – tapaus tallentui videolle, poliisi ilmeisesti valehteli tilanteen kulusta

Ampuminen herätti levottomuuksia useilla Pariisin esikaupunkialueilla jo viime yönä. Kaksi poliisia pysäytti 17-vuotiaan teinipojan liikennesääntöjen rikkomisen vuoksi tiistaina. Alun perin poliisin versio tapahtuneesta oli se, että toinen poliisi ampui nuoren miehen, koska tämä ajoi autolla häntä kohti. Tapahtuneesta alkoi kuitenkin levitä sosiaalisessa mediassa video, jonka aitouden uutistoimisto AFP on vahvistanut. Videolla poliisit seisovat paikallaan olevan auton vieressä, ja toinen heistä osoittaa kuljettajaa aseella. Lisäksi videolla kuulu ääni, joka sanoo kuljettajan saavan luodin päähänsä. Sen jälkeen poliisi näyttää ampuvan kuljettajaa lähietäisyydeltä, kun auto yhtäkkiä lähtee liikkeelle. Auto jatkaa matkaansa muutaman kymmenen metriä, ja kuljettaja kuolee hetkeä myöhemmin. Videolla ampunut poliisi on otettu kiinni taposta epäiltynä. Uhria edustava asianajaja on sanonut esittävänsä valituksen myös muun muassa paikalla olleen toisen poliisin osallisuudesta sekä väärän todistuksen antamisesta. Autossa oli myös kaksi matkustajaa. Toinen pakeni ja toinen, myös teini-ikäinen, otettiin hetkellisesti kiinni.

Poliisi "kuin Yhdysvalloissa"

Nuoren miehen kuolema herätti mielenosoituksia heti Nanterressa, Pariisin läntisellä esikaupunkialueella. Roska-astioita sytytettiin tuleen, ja musiikkikoulussa syttyi tulipalo. Poliisi yritti hajottaa mielenosoituksia kyynelkaasulla.



Mielenosoituksia nähtiin myös joillakin naapurialueilla.



Sisäministeri Gerald Darmaninin mukaan reilut 30 ihmistä oli otettu kiinni yön aikana. Yli 20 poliisia loukkaantui ja kymmeniä autoja poltettiin.



Darmanin sanoi, että noin 2 000 poliisia lähetetään varautumaan mahdolliseen uuteen mellakointiin.



AFP kertoo, että vuonna 2022 ennätysmäärä eli 13 ihmistä sai surmansa Ranskassa sen jälkeen kun he olivat kieltäytyneet pysähtymästä poliisin liikennetarkastukseen. Sisäministeri on aiemmin tukenut poliisia vastaavissa tilanteissa, mutta nyt hän on kutsunut videota äärimmäisen järkyttäväksi.



Presidentti Emmanuel Macron on sanonut ampumista käsittämättömäksi ja anteeksiantamattomaksi.



Ranskan vihreiden johtaja Marine Tondelier on kuvaillut videon tapahtumia poliisin tekemäksi 17-vuotiaan lapsen teloitukseksi Ranskassa vuonna 2023 kirkkaassa päivänvalossa. Ennen videon julkaisua hän sanoi kuulleensa poliisin, tämän kollegan, syyttäjän ja median valehtelevan.



– Tulee tunne, että poliisistamme on tulossa kuin Yhdysvaltojen (poliisi), hän lisäsi.



Vasemmistopoliitikko Jean-Luc Melenchon on vaatinut poliisivoimien järjestämistä uudelleen.



– Ranskassa ei enää ole kuolemanrangaistusta, Melenchon muistutti.



Pariisin poliisijohto on kuvaillut laukauksen ampunutta poliisia kokeneeksi ylikonstaapeliksi, jolla on ollut esihenkilöidensä luotto.