Teiden surkea kunto käy autoilijoille kalliiksi – tarkastuskampanja paljasti ikävän totuuden

– Jos autossa on tuulilasivakuutus, niin kiveniskemän korjauksen saa yleensä ilman omavastuuta. Jos kiveniskemä tai halkeama on näkökentässä tai esimerkiksi ADAS-järjestelmän (Advanced Driver Assistant System) tutkan tai kameran edessä tai tuulilasi on pahasti kulunut, on lasi syytä vaihtaa turvallisuuden ja mukavuudenkin takia, Sohlberg jatkaa.