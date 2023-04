Halkeama tuulilasissa? Autosi turvatyyny ei välttämättä toimi kolaritilanteessa oikein

Tuulilasivahinkojen määrä on kasvanut viime vuosina. Ilmiö selittyy muun muassa tuulilasien kasvaneella koolla, teiden kunnon rapautumisella, leudoilla talvilla ja roiskeläppien katoamisella.

Jos tuulilasiin on tullut kiveniskemä, voivat lämpötilan vaihtelu, lasiin kohdistuva isku tai paine ja ajaessa syntyvä tärinä saada vauriokohdan laajenemaan halkeamaksi. Vauriokorjaamo Autoklinikka muistuttaa tiedotteessaan, että auto voidaan määrätä katsastuksessa jopa ajokieltoon, mikäli halkeama on riittävän paha.

– On ymmärrettävää, että pieni kiveniskemä tuulilasissa näkökentän ulkopuolella ei tunnu kiireiseltä korjattavalta. Vaurion sivuuttaminen on kuitenkin riskialtista ja voi tulla kalliiksi, jos vaurio laajenee ja pakottaa lopulta koko tuulilasin vaihtoon, Autoklinikalla tuulilaseihin liittyvästä koulutuksesta vastaava Ken Silvander toteaa tiedotteessa.

Nykyaikaisen auton tuulilasi on kallis vaihdettava, koska siihen voi olla integroituna tai kiinnitettynä muun muassa sadetunnistin, jalankulkijan tunnistuksen kamera, mukautuvien ajovalojen anturi ja kaistavahdin kamera.

Tuulilasi vaikuttaa jopa turvatyynyn toimintaan

Tuulilasin kunnosta on syytä pitää nykyautossa huolta myös turvallisuussyistä. Lasi on usein osa auton kantavia rakenteita, ja sen vaurioituminen voi tarkoittaa, etteivät matkustajatkaan ole törmäyksen sattuessa niin turvassa kuin he olisivat, jos tuulilasi olisi ehjä.