Tuuli Heinikkala hoiti Husissa vastasyntyneitä – tuli itse raskaaksi, työsopimusta ei uusittu

Raskauteen liittyvää syrjintää on kokenut joka neljäs raskaana oleva.

Tilastokeskuksen mukaan toissa vuonna yhdeksän kymmenestä syrjintää kokeneesta koki sillä olleen heille negatiivisia seurauksia. Yksi syrjityistä on Tuuli Heinikkala, ja hän vei asian oikeuteen.

Työnantaja tuomittiin lopulta korvauksiin.

Heinikkalalla oli 23 määräaikaista työsuhdetta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli Husin vastasyntyneiden osastolla.

– Ja ainoat kerrat, kun määräaikainen työsopimus katkaistiin, oli silloin, kun jäin äitiysvapaalle, Heinikkala kertoo MTV Uutisille.

Ensimmäisellä kerralla Heinikkala tyytyi kohtaloonsa. Toisella kerralla Heinikkala kävi oikeustaistelun, ja HUS joutui maksamaan hyvitystä 8 000 euroa ja neljän kuukauden palkan.

"Sote-alan syöpä"

Tehyn juristi Päivi Vanninen kertoo, että ilmiö on alalla tuttu.

– Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on tietyllä tavalla tällainen sote-alan syöpä. Se on hirveän arkipäiväinen ilmiö. Me Tehyssä kohdataan sitä viikoittain.

Husista kerrotaan, että se ei hyväksy minkäänlaista syrjintää raskauteen tai muuhun asiaan liittyen.

Husin mukaan se on joutunut maksamaan kahdesti korvauksia asiassa, jossa työntekijän määräaikaista työsuhdetta ei ole jatkettu perhevapaan aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee tänään tiistaina raportin raskaus- ja perhevapaasyrjintään puuttumisesta. STM:n työryhmä on laatinut 14 ehdotusta toimenpiteiksi, joilla voidaan ehkäistä raskaus- ja perhevapaasyrjintää.

