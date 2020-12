Tehy ihmettelee, miksi joulukorvauksesta puhutaan "koronalisänä" – liitto väläyttää hoitajille jopa 2 000 euron bonusta

Kyseessä ei ole koronalisä

– Ei ole missään tapauksessa kyse koronalisästä. Tämä on ihan normaali ja jo viime vuonna maksettu korvaus lisätyövuoron ottamisesta. On suorastaan noloa yrittää edes väittää ja perustella korvausta koronalla.

Terveystalon 500 euron koronabonukselle kiitosta

– Tämä on juuri oikea suunta ja oikea tapa korvata koronasta aiheutunut lisätyö ja lisärasite. Näin on tehty monessa Keski-Euroopan maassa, että on maksettu erilliskoronalisä. Ruotsissa ja Norjassa puolestaan on maksettu ylityökorvauksia, toteaa Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi.