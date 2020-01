Teheranin kadut ovat täynnä surijoita – viranomaisten mukaan yli miljoona marssii kaduilla

Osa ihmisistä on kantanut kuvia Iranissa kansallissankarin asemaan nousseesta Suleimanista. Väkijoukossa on huudettu muun muassa kuolemaa Yhdysvalloille ja Israelille sekä heilutettu ainakin Irakin ja Libanonin lippuja.

Suruseremonioita on näytetty suorana televisiossa. Myös televisioruutujen vasemmassa yläkulmassa on ollut surunauha, mikä on harvinaislaatuinen kunnianosoitus.