Iran syyttää maita vastuuttomasta toiminnasta.

Iran on kutsunut Britannian-, Saksan- ja Ranskan-suurlähettiläänsä takaisin Teheraniin keskusteluihin. Syynä on YK:n päätös palauttaa pakotteet Irania kohtaan. Asiasta kertoo Iranin valtionmedia.

YK:n turvallisuusneuvosto hylkäsi eilen Kiinan ja Venäjän ehdotuksen lykätä Iranin vastaisten pakotteiden palauttamista. Pakotteiden palauttamisesta päätettiin viikkoa aiemmin.

Aloitteen pakotteiden palauttamisesta tekivät Britannia, Ranska ja Saksa.

Iranin katsotaan rikkoneen ydinohjelmaansa koskevia ehtoja. Iran syyttää maita vastuuttomasta toiminnasta.

Kiina ja Venäjä yrittivät ehdotuksella lykätä pakotteiden palauttamista ja pelata neuvotteluille puoli vuotta lisää aikaa. Yhdeksän maata äänesti lykkäystä vastaan ja neljä sen puolesta.

Ulkoministeri: Iran ei taivu

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi neuvoston päätöksen jälkeen, että Euroopan maat ja Yhdysvallat ovat jatkuvasti vääristelleet tietoja Iranin rauhanomaisesta ydinohjelmasta. Hän vakuutti Iranin esittäneen neuvotteluissa useita toimivia ehdotuksia.

Araghchi sanoi, ettei Iran koskaan taivu lännen painostukseen sen ydinohjelmasta. Hän kuitenkin jätti oven auki mahdollisille lisäneuvotteluille ja sanoi, ettei diplomatia koskaan kuole.

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian taas vakuutti, ettei Iran eroa ydinsulkusopimuksesta, vaikka YK:n pakotteet maata kohtaan palautettaisiinkin tänä viikonloppuna.

Kansainvälisellä ydinsulkusopimuksella valvotaan valtioiden ydinvoiman kehittämistä ja pyritään rajoittamaan ydinaseiden leviämistä.

Ydintarkastukset jatkuneet Iranissa

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on kertonut jatkaneensa tarkastuksia Iranissa tällä viikolla. Järjestön mukaan tarkastukset ovat luottamuksellisia, eikä se siksi kertonut, missä niitä tehdään.

Tarkastuksien tekemisessä oli tauko sen jälkeen, kun jäädytti yhteistyön IAEA:n kanssa Israelin ja Yhdysvaltojen kesäkuisten ilmaiskujen jälkeen.

Iran arvosteli IAEA:ta tuolloin puolueellisuudesta ja syytti järjestöä siitä, ettei se tuominnut Israelin ja Yhdysvaltojen iskuja tarpeeksi suoraan ja voimakkaasti.

IAEA:n johtaja Rafael Grossi kertoi elokuun lopulla, että järjestön tarkastajat olivat palanneet Iraniin.