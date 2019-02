Teetkö liikaa töitä? Tämän tuntimäärän jälkeen vakavien sairauksien riski kasvaa merkittävästi – asiantuntijalta viisi vinkkiä palautumiseen

Ammateissa, joissa kuormitus on psykososiaalista ja kognitiivista, on tärkeää vähentää työn kuormitusta ja huolehtia siitä, että työpäivän päättyessä irrottautuu työstä kunnolla ja huolehtii myös fysiologisesta palautumisesta, Laitinen sanoo.

Mikä meitä kuormittaa?

Syy sille, miksi palautumisesta ja työn kuormittavuudesta puhutaan nykyään niin paljon, on se, että työelämä on läpikäynyt murrosta jo jonkin aikaa, ja on yhä keskellä sitä. Fyysisesti kuormittavia työpaikkoja on yhä, mutta niiden ohella digitaalisuus ja jatkuva uuden oppiminen tuo oman kuormansa lisää.