Imamoglun pidätys maaliskuussa raivostutti Turkin suurimman oppositiopuolueen CHP:n ja sytytti laajoja mielenosoituksia. Levottomuudet olivat maan pahimpia sitten vuoden 2013. Imamoglu on kiistänyt syyllisyytensä rikoksiin.

Imamoglu on Turkin opposition tunnetuimpia johtajia ja presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallinnon vastustajia. Häneen kohdistuvaa oikeusjuttua on laajalti pidetty poliittisena. Imamoglua pidettiin yleisesti vahvimpana Erdoganin mahdollisena haastajana seuraavissa presidentinvaaleissa, jotka on määrä pitää vuonna 2028.

Lähes 4 000 sivua pitkän syytekirjelmän mukaan oppositiojohtaja olisi syyllistynyt muun muassa järjestäytyneen rikollisryhmän pyörittämiseen, lahjusrikoksiin ja kavallukseen. Imamoglu pidätettiin maaliskuussa.

Erdoganin haastajaa koskeva syytekirjelmä on lähes 4 000-sivuinen, ja syyttäjät vaativat yli 2 400 vuoden yhteenlaskettua vankeustuomiota.

Arkistokuva. Imamoglu on Turkin opposition tunnetuimpia johtajia ja presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallinnon vastustajia.

Oppositiopuolueen aiempi syyte hylättiin

Turkissa oikeus hylkäsi lokakuussa pääoppositiopuolue CHP:hen kohdistuneen korruptiojutun. Syytteiden mukaan puolueen vuoden 2023 puoluekokouksessa olisi ostettu ääniä sen nykyiselle johtajalle Özgür Özelille . Oikeudenkäynnissä haettiin puoluekokouksen päätöksen kumoamista ja siten Özelin siirtämistä pois puolueen johdosta.

Tuomari kuitenkin hylkäsi tapauksen aiheettomana. Hän totesi, että perusteet kanteelle olivat rauenneet, koska CHP oli myöhemmin järjestänyt uuden äänestyksen ja valinnut puoluejohdon uudelleen.

Oppositio ei suostu Erdoganin kesytettäväksi, sanoi CHP:n varapuheenjohtaja Gökce Gökcen STT:n haastattelussa lokakuun alussa.

– Meitä vastaan tehdyt operaatiot osoittavat, kuinka hallinto kipuilee demokraattisesti tapahtuneen muutoksen takia, Gökcen sanoi puhelimitse Turkin pääkaupungista Ankarasta.

– Hallinto haluaa, että me tekisimme politiikkaa Erdoganin piirtämien rajojen sisällä. Me sanomme tälle "ei", Gökcen sanoi.

