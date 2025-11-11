Erdoganin haastajaa koskeva syytekirjelmä on lähes 4 000-sivuinen, ja syyttäjät vaativat yli 2 400 vuoden yhteenlaskettua vankeustuomiota.
Turkissa suosittua Istanbulin pormestari Ekrem Imamoglua vastaan on nostettu syytteet kaikkiaan yli 140 rikoksesta, joista seuraava vankeusrangaistus voi olla jopa useita satoja vuosia pitkä. Turkin valtiollisen uutistoimisto Anadolun mukaan syyttäjien vaatimusten toteutuminen tietäisi Imamoglulle enimmillään runsaan 2 400 vuoden vankeusrangaistusta.
Lähes 4 000 sivua pitkän syytekirjelmän mukaan oppositiojohtaja olisi syyllistynyt muun muassa järjestäytyneen rikollisryhmän pyörittämiseen, lahjusrikoksiin ja kavallukseen. Imamoglu pidätettiin maaliskuussa.
Imamoglu on Turkin opposition tunnetuimpia johtajia ja presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallinnon vastustajia. Häneen kohdistuvaa oikeusjuttua on laajalti pidetty poliittisena. Imamoglua pidettiin yleisesti vahvimpana Erdoganin mahdollisena haastajana seuraavissa presidentinvaaleissa, jotka on määrä pitää vuonna 2028.
Imamoglun pidätys maaliskuussa raivostutti Turkin suurimman oppositiopuolueen CHP:n ja sytytti laajoja mielenosoituksia. Levottomuudet olivat maan pahimpia sitten vuoden 2013. Imamoglu on kiistänyt syyllisyytensä rikoksiin.
Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Turkin vankiloissa on kymmeniätuhansia rauhanomaisesti oikeuksiaan harjoittaneita poliittisia vankeja. Turkki pyrki aiemmin tänä vuonna tehdyllä lakimuutoksella leikkaamaan valtavaksi kasvanutta vankimääräänsä, mutta poliittiset vangit jätettiin paitsioon tästä uudistuksesta, arvostelevat järjestöt.