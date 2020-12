Istanbulilaismies: Elämäni on kääntynyt ylösalaisin

Välikohtaus on kuvaava tilanne Turkkia pari vuotta riivanneesta talouskriisistä, joka on alkanut ajaa kansalaisia yhä tiukempaan ahdinkoon.

Inflaatio on kiihtynyt kovaa vauhtia. Miljoonien kansalaisten on arvioitu elävän noin 200 euron suuruisen minimipalkan varassa samalla, kun kuluttajahinnat ovat nousseet vientihintojen nousun myötä yli 10 prosenttia vuodessa.

– Työskentelen palvelualalla, joka on kärsinyt koronasta pahiten. Pyörittämäni baari on ollut kiinni maaliskuusta lähtien. Koska en voi tehdä töitä ja liira menettää arvoaan joka päivä ja samalla tuotteet kallistuvat, olen kärsinyt kriisistä erittäin pahoin, kuvaa STT:n haastattelema istanbulilaismies Murat.

Työttömyys on myös nousussa. Virallisen työttömyystilaston mukaan se on 13,2 prosentin luokkaa, mutta osa tutkijoista on arvioinut sen olevan todellisuudessa jopa 30 prosenttia, sanoo turkkilainen ekonomisti Mustafa Sönmez Al-Monitor-lehden artikkelissaan.