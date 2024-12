Teemu Pulkkisen sopimus saksalaisseura Schwenninger Wild Wingsin kanssa on irtisanottu myöhään eilen illalla. MTV Urheilun tietojen mukaan suomalaishyökkääjän ura jatkuu Slovakiassa.

32-vuotias Pulkkinen kirjasi tällä kaudella Saksan pääsarjassa pelaavan Schwenningerin paidassa 22 ottelua, joissa hän keräsi tehot 4+7=11. Pulkkinen pelasi viimeisen ottelunsa Schwenningerissä joulukuun alussa. Suomeen jo aiemmin palanneen laitahyökkääjän sopimus irtisanottiin myöhään eilen illalla.

Uusikin osoite on jo selvillä. MTV Urheilun tietojen Pulkkinen on tehnyt loppukauden mittaisen sopimuksen Slovakian pääsarjassa pelaavan Popradin kanssa. Poprad on tällä hetkellä 12 joukkueen sarjassa kahdeksantena.

Pääosin slovakialaispelaajista koostuvan joukkueen kokoonpanosta löytyy tuttuja nimiä edelliseltä SM-liigakaudelta – TPS:ssä pelannut hyökkääjä Terry Broadhurst sekä HIFK:n hyökkääjä Trent Bourque.

Pulkkinen pelasi kuusi edellistä kautta KHL:ssä. Hän joutui kritiikin kohteeksi pelattuaan sopimuksensa loppuun Venäjän hyökkäyssodan alettua ja tehtyään viime vuodeksi uuden sopimuksen kiinalaisseura Kunlun Red Starin kanssa. Tehokkaana maalintekijänä tunnettu Pulkkinen on pelannut urallaan myös NHL:ssä ja voittanut Leijonien kanssa MM-hopeaa vuonna 2016.