Valtteri Filppulasta tipahti hyviä uutisia

Helsingin Jokerit on selviämässä säikähdyksellä Valtteri Filppulan loukkaantumistapauksen osalta.

Filppula, 40, jätti lauantain IPK-ottelun kesken, kun hän koki kovia hyökkäysalueen kulmaan mentäessä. Filppula kaatui, minkä jälkeen hän ravisteli jalkaansa. Kokenut hyökkääjä poistui pukukopin puolelle, eikä hän palannut enää kehiin.

Filppulan tällitilanne näkyy jutun yläreunasta.

Jokereiden urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki kommentoi lyhyesti Filppulan tilannetta MTV Urheilulle.

– Ei ole syytä huoleen, Yrjänheikki totesi.

Tämä on erittäin hyvä uutinen Jokereiden kannalta, sillä Filppula on helsinkiläisseuran ylivertaisesti tärkein yksilö. Joukkueensa kapteeni Filppula on nakuttanut tällä kaudella 38 runkosarjaottelussa tehot 13+26=39. Hän on Mestiksen pistepörssissä neljäntenä.

Jokerit johtaa sarjaa 22 pisteen erolla ennen IPK:ta. Jokereiden kohdalla mielenkiinto kohdistuu siihen, että meinaako seura tehdä vielä hankintoja ennen viikonlopun siirtotakarajaa?

– Niin kuin meidän puheenjohtajamme Mikko Saarni sanoi Maikkarin haastattelussa: kaikki on mahdollista. Voi olla, että ei tehdä ja voi olla, että tehdään. Lauantaihin asti on aikaa, Jokereiden urheilupomo Yrjänheikki ilmoittaa.