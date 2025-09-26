Veikkausliigaan ja HJK:hon palannut jalkapallotähti Teemu Pukki, 35, ei poissulje pelaamista kotikaupunkinsa seurassa KTP:ssä vielä myöhemmin urallaan.

Pukki kertoo Tulosruudun haastattelussa miettineensä myös KTP:tä, kun paluu Suomeen tuli ajankohtaiseksi viime kauden jälkeen. Tammikuussa tiedotettu HJK-sopimus oli lopulta kuitenkin "itsestäänselvyys", sillä se oli huomattavasti helpompi ratkaisu perhe-elämän kannalta.

– Ja onhan minulla hienot muistot myös HJK:sta aiemmalta reissulta. Ja vielä on tarkoitus voittaa jotain, niin näen, että Helsingissä se onnistuu paremmin kuin Kotkassa, Pukki perustelee Antero Mertarannan tekemässä haastattelussa.

Pukki on kuitenkin omien sanojensa mukaan seurannut KTP:n tekemistä. Hän toivoo, että seura säilyttäisi sarjapaikkansa.

Vieläkö voit kuvitella, että palaisit jonain päivänä Kotkaan pelaamaan?

– Minulla on tämä ja ensi vuosi vielä sopimusta HJK:n kanssa. Sitten katsotaan taas, mikä tilanne on. Jollain tapaa varmasti jotain vielä tulen sinne Kotkaan tekemään, mutta en ole miettinyt tätä kautta pidemmälle. Ensi kauden jälkeen mietitään taas sitä tulevaisuutta.

Pukki puhui Tulosruudun vieraana myös Huuhkajien uudesta alusta Jacob Friisin alaisuudessa sekä Veikkausliigan kilpailun tasosta. Katso haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.