Teemu Pukilta merkittävä tunnustus Huuhkajista – "Ehkä jossain vaiheessa tuntui"

Suomen suurlupaus on valmentajan unelmapelaaja – myöntää uuden ympäristön haasteet: "Vähän on hampaankoloon jäänyt"

– Todellakin (on ekstralataus). Varmaan menee ihan kärkeen isoimmista matseista, mitä on maajoukkueuralla ollut. Ei olla ennen oltu tällaisessa tilanteessa, että on yhdestä poikki. Huippumatsi tiedossa. Innolla odotan, Pukki hekumoi MTV Urheilulle.

– Puolustus- ja maalivahtipelin kautta lähdetään. Pidetään nolla omassa päässä, niin se antaa meille hyvät mahdollisuudet voittaa. Meillä on hyvässä iskussa olevia kavereita hyökkäyspäässä, niin käytetään niitä ja tehdään tarvittava maali tai maalit ja otetaan voitto. Tiukka matsi tulossa, mutta uskon, että meillä on mahdollisuudet, Pukki ennakoi.

– Virtaa on. En ole tehnyt päätöksiä maajoukkueesta. Ehkä jossain vaiheessa tuntui, että ehkä nämä karsinnat voisivat olla viimeiset, mutta kyllä tässä on virtaa vielä ja syksyllä on tulossa kivoja pelejä. Toivottavasti hoidetaan niin, että on kesälläkin vielä. Todennäköisesti maajoukkueessakin jatkuu pelit. Toivottavasti saadaan vielä kesälle kivat europelit, Pukki sanoo.