Teemu lähti rauhanturvaajaksi parikymppisenä ja kantaa syviä traumoja mukanaan – kertoo nyt pelottavimmista hetkistään: "Jatkuva varpaillaan olo kuormittaa"

MTV Uutiset Live käsittelee aihetta laajemmin tänään maanantaina kello 15 jälkeen.

– Olin onneksi suurinta osaa muutaman vuoden vanhempi. Se auttoi asioiden käsittelyssä. Viimeisestä reissusta on noin kuusi vuotta, Teemu kertoo.

Katso MTV Uutiset Liven haastattelu: Myös Joni Lindeman on toiminut rauhanturvaajana Afganistanissa.

Jännitys ja pelko iskivät jälkikäteen

Teemu oli rauhanturvaajana monissa tilanteissa, joissa uhka oli käsin kosketeltava. Hänen mieleensä on jäänyt tilanne, joissa hänen ryhmäänsä kohti ammuttiin.

Jatkuva uhka syö eniten

– Jatkuva varpaillaan olo kuormittaa. Löysimme tienvarsipommeja ja räjäytimme niitä hallitusti. Sellaisen uhan kanssa eläminen pitkiä aikoja on henkisen hyvinvoinnin kannalta vakava uhka.

Ärtymys ja painostava olo

Teemu on nyt yli 30-vuotias, ja hän tiedostaa kärsineensä PTSD-oireista palveluksensa jälkeen. Silti häntä ei kaduta, että hän lähti rauhanturvaajaksi. Hän kokee, että ymmärtää oireensa ja mistä ne kumpuavat.

– Palveluksen jälkeen oli tärkeä purkaa ja käsitellä ajatuksia ja tuntemuksia. Niitä on helpoin käsitellä sellaisen kanssa, joka on kokenut samanlaisia asioita. He tietävät konkreettisesti, mistä puhutaan, Teemu painottaa.