Teekkarikerhot vastaavat seksismikritiikkiin – "Ketään ei painostettu toimimaan oman tahtonsa vastaisesti"

Viime päivinä on julkisuudessa esitetty kritiikkiä teekkarikulttuuriin liittyvistä epäkohdista ja syytöksiä asiattomasta toiminnasta. Kritiikki kohdistui erityisesti teekkarikerhoihin, jotka on tarkoitettu vain miehille. Julkisessa keskustelussa on tuotu esille näiden kerhojen toiminnassa vuosien saatossa ilmenneitä tapoja ja toimia, jotka on katsottu syrjiviksi tai muuten epäsopiviksi.