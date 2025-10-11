MIT:n johtajan mukaan hallinnon ehdotus sisältää periaatteita, jotka rajoittaisivat sananvapautta ja yliopiston itsenäisyyttä instituutiona.
Yhdysvalloissa huippuyliopisto MIT (Massachusetts Institute of Technology) on ensimmäisenä korkeakouluna hylännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon tarjouksen liittovaltion rahoituksesta.
Trumpin hallinto lähetti ehdotuksensa lokakuun alussa yhdeksälle yliopistolle.
Rahoituksen ehtona olisi ollut se, että yliopisto tukee Trumpin hallinnon konservatiivista linjaa.
New York Timesin mukaan ehdotus vaatii korkeakouluja muun muassa rajoittamaan kansainvälisten opiskelijoiden määrää sekä noudattamaan Trumpin hallinnon määritelmiä sukupuolesta.
Lisäksi se vaatisi yliopistoja luomaan akateemisen ympäristön, joka on suotuisa konservatiivisille ajatuksille.
MIT:n johtajan Sally Kornbluthin mukaan hallinnon ehdotus sisältää periaatteita, jotka rajoittaisivat sananvapautta ja yliopiston itsenäisyyttä instituutiona.
– Pohjimmiltaan ehdotuksen lähtökohta on ristiriidassa ydinuskomuksemme kanssa. Sen mukaan tieteellisen rahoituksen tulisi perustua yksinomaan tieteellisiin ansioihin, Kornbluth sanoi kirjeessään opetusministeri Linda McMahonille.
MIT on arvioitu maailman parhaaksi yliopistoksi.
Osa taipunut Trumpin tahtoon
Trump on hyökännyt voimakkaasti Yhdysvaltain korkeakouluja vastaan palattuaan tammikuussa virkaan.
Hän on vaatinut korkeakouluja vaihtamaan käytäntöjään konservatiivisten näkemystensä mukaiseksi sillä uhalla, että nämä menettävät liittovaltion rahoituksen.
Trump on onnistunut hyökkäyksissään vaihtelevasti: osa yliopistoista on taipunut Trumpin tahtoon, kun taas toiset ovat pitäneet pintansa.
Kesällä New Yorkissa sijaitseva Columbian yliopisto lupasi noudattaa hallinnon vaatimuksia siitä, että etnisyyttä ei oteta huomioon opiskelijavalinnoissa tai henkilökunnan palkkaamisessa.
Myös Pennsylvanian yliopisto Philadelphiassa taipui Trumpin tahtoon ja ilmoitti kieltävänsä transnaisia osallistumasta naisten urheiluun.