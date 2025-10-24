



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Oulun yliopisto vastaa kurssillaan opiskelijoiden ahdinkoon | MTV Uutiset



"Maailman onnellisin opiskelija" – Oulun yliopistossa ainutlaatuista kurssitarjontaa 2:00 Katso video: Oulun yliopistossa järjestetään ainutlaatuinen onnellisuuskurssi. Julkaistu 24.10.2025 22:32 Juuso Kääriäinen juuso.kaariainen@mtv.fi Oulun yliopistossa järjestetään elämänhallintataitoihin keskittyvä kurssi, jonka nimi on Maailman onnellisin opiskelija. Opiskelijoiden jaksamisesta on tullut koronavuosien jälkeen yhä keskeisempi opintojen osa-alue. Oulun yliopistossa järjestetään opiskelijoiden hyvinvointiin valmentava kurssi, joka on yliopiston mukaan ainutlaatuinen. Oulun yliopistossa järjestetään elämänhallintataitoihin keskittyvä kurssi. Sen nimi on – ei enempää eikä vähempää kuin Maailman onnellisin opiskelija. Kurssilla käsitellään muun muassa arjen hallintaa, aikaansaamista, tulevaisuustaitoja ja stressinhallintaa. Se saa opiskelijoilta hyvän vastaanoton. – Kuulostaa oikein hyvältä mielestäni. Alasta riippuen opiskelu voi vaatia hyvin erilaisia elämänhallintataitoja kuin aikaisemmin lukiossa ja peruskoulussa, arkkitehtuuriopiskelija Onni Jäntti sanoo. Elektroniikka- ja tietoliikennetekniikan opiskelija Taavi Ojala pitää opiskelijaterveyttä tärkeänä aiheena. – Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta! Jos löytyisi jotain uusia pointteja, mitä voisin hyödyntää omassa elämässäni, se voisi olla ihan hyvä.





Arkkitehtuuriopiskelija Suvi Rissanen kertoo, että kavereiden tuki auttaa ahdistukseen.

– Mutta ei sekään välttämättä poista sitä ahdinkoa, kun maailman tilanne on mitä on. Itse kutakin ahdistaa.

– Kun kurssit ovat vaativia, asiat saattavat kasaantua. Stressiä on, ja luultavasti tällainen kurssi auttaa, lääketieteen tekniikan opiskelija Noora Yliaho jatkaa.

Oulun yliopiston onnellisuuskurssilla käsitellään muun muassa arjen hallintaa, aikaansaamista, tulevaisuustaitoja ja stressinhallintaa.

Opiskelijoiden kuormitus näkyy kursseilla

Kurssin ensimmäisen toteutuksen opettaja, dosentti Sari Harmoinen toteaa, että mukaan ilmoittautui pari vuotta sitten lähes sata opiskelijaa.

Tavoitteena on saada lokakuun lopussa alkava kurssi niin ikään täyteen. Paikkoja on 80.

Oulun yliopiston kurssi on tiettävästi ainoa laatuaan, vaikka muissakin yliopistoissa järjestetään elämänhallintaan ja itsensä johtamiseen liittyviä kursseja.

– En ole tunnistanut muista yliopistoista vastaavaa. Ensimmäisellä toteutuskerralla meillä oli luennoitsijoiden kavereina kokemusasiantuntijat. Siellä siis tuotiin tutkittua tietoa todella konkreettisesti omaan elämään, Harmoinen sanoo.

Kurssi tulee tarpeeseen, sillä opiskelijoiden lisääntynyt kuormitus näkyy opettajille muun muassa väsymyksenä, poissaoloina ja keskittymisvaikeuksina.

– En tiedä, onko korona ollut käännepiste vai onko se tehnyt asioita näkyväksi, mutta viimeisien vuosien aikana on herännyt suuri huoli opiskelijoista ja heidän jaksamisestaan. He ovat kovien paineiden alla monella tapaa.

Harmoisen mukaan opiskelijoiden pitäisi valmistua tavoiteajassa ja saada samalla jalkaa oven väliin työelämässä.

– Olen henkilökohtaisesti hyvin huolissani siitä, että opintolainaa pidetään ensisijaisena tapana rahoittaa taloutta opiskelija-aikana.

"Lähiopetuksessa aivan erilainen vuorovaikutus etäopetukseen verrattuna"

Maailman onnellisin opiskelija -kurssin opettajan Eve Ojalan mukaan kurssi tarjoaa hyvän mahdollisuuden kehittää esimerkiksi stressinhallintaa ammattilaisten kanssa. Asioita käsitellään keskustelujen ja työpajojen kautta.

Kurssi sai ensimmäiseltä toteutukseltaan hänen mukaansa erinomaisen vastaanoton.

– Kun kysyimme, että olisiko kurssin teemoja tarpeen opettaa laajemminkin korkeakoulussa, sata prosenttia vastaajista sanoi, että todellakin!

Kurssi on mahdollista suorittaa vain lähiopetuksessa.

– Siinä tulee ihan erilainen vuorovaikutus, kun vertaa etäopetukseen. Kun on 80 mustaa ruutua ja opettaja puhuu, siitä on vuorovaikutus kaukana, hän naurahtaa.

Ojala kertoo itse aloittaneensa opinnot koronaviruspandemian aikaan. Etäopiskelusta ei jäänyt paljoa käteen.

– Siellä istuttiin pimeässä yksiössä tietokoneen ääressä ja yritettiin jotakin opiskella. Kamalin mieleeni jäänyt esimerkki oli, kun koetimme Zoomin välityksellä tehdä tanssiesitystä.

Hän kokee jaksavansa paremmin, kun muita ihmisiä pääsee tapaamaan kampuksella.

– Kun pääsee pallottelemaan asioita muiden kanssa, siitä saa paljon uusia näkökulmia. Se tuottaa arvokasta tietoa, mitä ei yksin omassa päässään saisi aikaan.

Harmoisen mukaan kohtaamisesta tulee paikalla erilainen, kun ihmiset ovat aidosti läsnä ja näkevät toisiaan.

– Ihminen on sosiaalinen eläin, ja se tarvitsee muita lähelleen. Tämä on yksi syy, miksi olemme valinneet kurssille vain läsnäolosuorituksen.

Kurssin palautteissa on myös kiitelty sitä, että kurssin voi suorittaa vain tulemalla luentosaliin.

– Vaikka se on ollut välillä vaikeaa raahautua paikalle, se on ollut monen mielestä sen arvoista, Ojala sanoo.