"Teloitetun sukulaisena toimintanne on minusta hyvin loukkaavaa" – Mannerheim aiheutti kipakan sanasodan Oulussa: Yliopiston professori lähetti opiskelijoille nootin ja saa nyt tappouhkauksia

– Yhden teloitetun sukulaisena toimintanne on minusta hyvin loukkaavaa ja häpäisee teloitettujen ihmisten muistoa, Puuronen lopettaa kritiikkinsä.

Professori sai, mitä halusi



Hallituksen pahoitteluviesti on päätynyt niin ikään sosiaaliseen mediaan.

– Kuva on kulkeutunut eräiltä Talvipäiviltä eräänlaisena matkamuistona tiloihimme ilman sen suurempaa merkitystä, eikä tarkoituksena ole ollut kenenkään yksittäisen historian henkilön suosiminen tai jalustalle nostaminen, hallitus vastasi pahoitellen kuvan ja siihen liittyvän tehtävän tuomaa mielipahaa.

Tapaus kummastuttaa sosiaalisessa mediassa



Kalabaliikki ehti kuitenkin syntyä sosiaalisessa mediassa, jossa moni on kommentoinut tapausta erilaisin sanakääntein.

Professorille tappouhkauksia kohun vuoksi

– Tämä on ollut rasismin ja oikeistopopulististen diskurssien, sekä Suomen historiankin tutkijan näkökulmasta kiinnostavaa.

Professori on tietoinen siitä, että tapaus on puhuttanut laajalti suomalaisten keskuudessa. Hän on myös saanut suoraa palautetta kirjoittamansa sähköpostin tiimoilta, eivätkä kaikki viestit ole olleet helppoa luettavaa.