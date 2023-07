S-ryhmä ja Kesko jatkavat Maraboun suklaan myymistä muiden boikoteista huolimatta

Marabouta on boikotoitu ympäri Pohjoismaita, koska tuotemerkin omistava Mondelez International jatkaa toimintaansa Venäjällä Ukrainan sodasta huolimatta. Mondelezin tuotemerkkejä ovat Maraboun lisäksi muun muassa Oreo, Digestive ja Toblerone.

S-ryhmä ei myy Venäjällä valmistettuja tuotteita, vaan ne ovat poistettu S-ryhmän myymälöistä jo kevättalvella 2022. S-ryhmän toimipaikoissa myytävät Maraboun tuotteet on valmistettu Ruotsissa, Saksassa ja Belgiassa.

– Kannustamme tällaiseen kriittiseen suhtautumiseen kaikkia tavarantoimittajiamme, joilla on tai on ollut liiketoimintaa Venäjällä. Osa tavarantoimittajista on jo Venäjän hyökkäyssodan alettua Ukrainassa päättänyt muun muassa liiketoiminnan päättämisestä Venäjällä, investointien päättämisestä Venäjälle tai esimerkiksi tuotannon supistamisista, Päällysaho kertoo.