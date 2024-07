"Tappava isku bisneksille" – Lappeenrannassa ei elätellä toiveita venäläisistä turisteista

Suomen itärajan tuntumassa sijaitsevassa Lappeenrannassa on rauhallinen ja pilvinen kesäpäivä.

Ajamme ylös Lappeenrannan historialliseen Linnoitukseen, joka on kuin astuisi toiselle aikakaudelle. Ympärillä näkyy vehreitä rinteitä ja vanhoja puu- sekä tiilirakennuksia. Auton pyörät kumisevat Linnoituksen läpi kulkevan Kristiinankadun mukulakivillä.

Etelä-Karjalan maakuntaan kuuluva kaupunki kuuluu niihin alueisiin, jotka ovat kärsineet venäläisturistien kaikkoamisesta ja itärajan sulkemisesta. Venäläisten matkustamista Suomeen on edelleen rajoitettu. Itäraja pysyy edelleen suljettuna.

Maanantaina voimaan tuleva kiistelty käännytyslaki on suunniteltu torjumaan Venäjän Suomeen kohdistamaa välineellistä maahanmuuttoa.

Kulkutautisairaala ja sateenvarjotehdas

Vapaa-aikaa tai lomaa viettäviä ihmisiä on paikalla suhteellisen paljon. Suuri osa on lapsiperheitä tai pariskuntia. Venäjää ympärillä ei kuulu.

Historiallisella alueella on kahviloita, ravintoloita ja museoita sekä ortodoksinen kirkko. Saavumme Linnoituksen eteläosassa sijaitsevaan Majurskan kahvilaan.

Talo on rakennettu 1800-luvun puolivälissä nuorten venäläisten upseerien asunnoksi. Myöhemmin rakennus on toiminut myös kulkutautisairaalana ja sen jälkeen sateenvarjotehtaana.

Pärjätty ilman venäläisiä asiakkaita

– Se, että heitä ei ole viime vuosien aikana nähty, on meille ihan selkeä lovi asiakkaissa. Mielenkiinnolla odotan, mitä tässä nyt seuraavaksi tapahtuu, hän sanoo.

Ylä-Outisen mukaan kahvila on kuitenkin pärjännyt ilman venäläisten läsnäoloa. Kesällä tuloja tulee kotimaan matkailijoiden ja muiden turistien lompakoista. Aiemmin päivittäin kahvilassa käyneet venäläisturistit ovat nimenomaan tasanneet sesonkiaikojen ulkopuolella kassavirtaa.

Yrittäjä arvelee, että jos raja avattaisiin kokonaan, tulisi kävijöihin varmasti suuri lisäys. Kahvilalla on ollut esimerkiksi pietarilaisia vakioasiakkaita, jotka ovat käyneet kerran kuussa Lappeenrannassa ostoksilla ja samalla myös kahvittelemassa.

Ylä-Outisen mukaan kaupunki on siirtänyt näkövinkkeliään jo Keski-Euroopan matkailun suuntaan. Laiva kääntyy hänen mukaansa kuitenkin hitaasti.

"Tappava isku bisneksille"

Rakennus on valtava. Olemme noin 15 minuutin ajomatkan päässä Nuijamaan raja-asemasta. Rajamarketin puolella autoja on vain muutama.

Sisällä Rajamarketissa on aavemaisen hiljaista. Infokyltit ovat suurin kirjaimin suomeksi ja venäjäksi. Venäläisille turisteille suunnattu liike kumisee tyhjyyttään. Hyllyt ovat kuitenkin täynnä tavaraa.

Rajamarket-liikkeiden taustalla on Vaalimaan Kauppakartano -yritys. Sen puheenjohtaja Sergei Ananiev kieltäytyi STT:n haastattelusta.

Nuijamaan raja-aseman läheisyydessä on myös Laplandia Market, jonka fyysinen liike on toistaiseksi suljettu. Marketin taustalla on Atma Trade -yritys.