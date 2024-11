Erikoinen kuva Pep Guardiolasta kiersi sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun espanjalaisluotsin Manchester City taipui hämmästyttävällä tavalla 3–3-tasapeliin Mestarien liigan kotiottelussa Feyenoordia vastaan tiistaina.

Citystä tuli Mestarien liigan historiassa ensimmäinen joukkue, joka on johtanut kolmella maalilla ottelun 75. minuutilla, mutta ei ole voittanut.

Feyenoordin 3–3-tasoitusmaali 89. minuutilla katsottavissa yllä. Jutun alla koko ottelun maalikooste.

Esitys oli viimeisin painos suurseuran hämmästyttävään alakuloon. City oli hävinnyt viisi ottelua peräkkäin ennen Feyenoord-kohtaamista.

– Minun ei tarvinnut sanoa mitään pelaajille, he tietävät tilanteen täydellisesti. Se on mitä on, tätä on vaikea niellä. Annoimme varsinkin ensimmäisen maalin lahjana, minkä jälkeen emme olleet tarpeeksi tasapainossa, Guardiola selvitti lehdistötilaisuudessa Reutersin mukaan.

City-luotsin kasvot aiheuttivat hämmästelyä ottelun jälkeen. Kuva (alla) haavasta hänen nenässään keräsi paljon huomiota sosiaalisessa mediassa.

– Mitä managerilleni tapahtui? Eräs käyttäjä ihmetteli.

Guardiolalta kysyttiin asiasta mediatilaisuudessa.

– Se tuli sormestani, kynnestäni, Guardiola selvitti ja teki samalla viiltoa kuvaavan liikkeen.

– Haluan satuttaa itseäni, hän lisäsi hymyillen ja poistui pressipöydän äärestä.

Jos kuva ei näy, saat sen auki tästä linkistä.

Ottelun päätyttyä City-fanit buuasivat omilleen.

– He eivät tule tänne muistelemaan mennyttä menestystä, vaan näkemään joukkueen voittavan. Totta kai he saavat osoittaa tunteensa. He ovat luonnollisesti pettyneitä, Guardiola summasi.

Cityllä on seuraavaksi edessä vaikea Valioliiga-vierasottelu Liverpoolia vastaan sunnuntaina.

7:17

Maalikooste: Manchester City–Feyenoord.