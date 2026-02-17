Taylor Swiftin Wienin konsertteihin iskua suunnitellut mies sai syytteet.
Pop-tähti Taylor Swiftin Eras-kiertueen keikat Wienissä jouduttiin perumaan vuonna 2024 terroriuhan takia. AP kertoo, että 21-vuotias mies on saanut maanantaina syytteet tapauksesta.
Miehen epäillään hankkineen internetistä ohjeet pommin rakentamiseen ja valmistaneen pienen määrän räjähdettä.
Syyttäjän mukaan hän myös yritti useaan otteeseen hankkia aseita Itävallan ulkopuolelta.
Swiftin oli tarkoitus esiintyä Ernst Happel -stadionilla elokuun 8–10. päivinä. Kuhunkin konserttiin odotettiin noin 65 000 katsojaa.