Berliinissä poliisi on ottanut otti kiinni kolme äärijärjestö Hamasin jäseniksi epäiltyä, joiden epäillään suunnitelleen iskuja juutalaisiin ja israelilaisiin kohteisiin Saksassa. Asiasta kertoivat maan syyttäjäviranomaiset.

Miesten epäillään olevan Hamasin ulkomaisia toimijoita.

Viranomaisten mukaan kiinniottojen yhteydessä epäillyiltä takavarikoitiin aseita ja ammuksia, muun muassa AK-47-rynnäkkökivääri ja useita pistooleja. Heidän epäillään hankkineen Hamasille aseita ja ammuksia Saksasta.

Saksalaismedia Tagesschaun mukaan keskiviikkona kiinni otetut kolme miestä olivat olleet poliisin tarkkailussa jo pitkään terroriepäilyn vuoksi.

Päätös kiinniotosta tehtiin median mukaan tiettävästi lyhyellä varoitusajalla, kun oli käynyt ilmi, että aseita oli tarkoitus luovuttaa Berliinissä.

Tagesschaun mukaan miehet olisivat suunnitelleet iskua kesästä asti. On toistaiseksi epäselvää, olivatko epäillyt jo päättäneet mahdollisista iskukohteista. Epäillyt ovat 30–40-vuotiaita.

Saksalaislehti Spiegelin mukaan etsintöjä tehtiin myös Saksin osavaltiossa sijaitsevassa Leipzigissa ja Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa Oberhausenissa samoihin aikoihin, kun epäillyt otettiin kiinni Berliinissä.

Epäiltyjen on määrä saapua oikeuden eteen huomenna torstaina.

Juttua täydennetty 1.10.2025 kello 19.38.