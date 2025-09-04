NFL-pomolta vihjaileva lausunto Taylor Swiftistä – "En voi kertoa mitään"

Amerikkalaisen jalkapallon ammattilaissarja NFL:n vuosittain huipentavan Super Bowlin taukoshow'ssa saattaa esiintyä ensi helmikuussa pop-ikoni Taylor Swift.

NFL:n komissaari Roger Goodell sanoi keskiviikkona tv-kanava NBC:n Today -ohjelmassa, että Swift ehkä esiintyy Super Bowlin taukoshow'ssa.

– Haluaisimme nähdä Taylorin esiintyvän, Goodell sanoi.

– Hän on erityinen lahjakkuus ja hän olisi ilman muuta tervetullut milloin tahansa.

Kun Goodellilta kysyttiin, että tarkoittaako hän vastauksellaan sitä, että asia on työn alla, hän väisti kysymyksen.

– En voi kertoa teille mitään siitä. Vastaus on ehkä.

Goodell kertoi, että yhdysvaltalainen rap-artisti Jay-Z eli Shawn Corey Carter ja hänen yrityksensä rakentavat Super Bowlin taukoshow'ta. Jay-Z:n yhtiö on ollut vastuussa taukoshow'sta vuodesta 2019 lähtien.

NFL:n runkosarja alkaa ensi yönä, kun hallitseva mestarijoukkue Philadelphia Eagles ja Dallas Cowboys kohtaavat.

Super Bowl pelataan 8. helmikuuta Kaliforniassa San Francisco 49ersin kotistadionilla Santa Clarassa.

Swift kihlautui hiljattain NFL-joukkue Kansas City Chiefsin pelaajan Travis Kelcen kanssa. Kelce on voittanut Super Bowlin kolmesti. Viime keväänä Kelce joutui pettymään, kun Kansas City hävisi Philadelphialle, eikä kyennyt voittamaan mestaruutta kolmatta kertaa peräkkäin.

Super Bowl on yhdysvaltalaisen urheilun jättitapahtuma ja taukoshow on myös valtavan seurattu.