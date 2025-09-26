Irlantilaisen Kneecap-yhtyeen Liam Óg Ó hAnnaidin terrorismisyyte hylättiin.

Britanniassa tuomari hylkäsi perjantaina rap-yhtye Kneecapin jäsenen Liam Óg Ó hAnnaidin, artistinimeltään Mo Charan, saaman terrorismisyytteen.

Tuomari oli samalla kannalla kuin artistin puolustus, joka katsoi syytteen olevan teknisistä syistä oikeudenvastainen.

Pohjoisirlantilainen Óg Ó hAnnaid sai toukokuussa syytteen, jonka mukaan hän esitteli marraskuussa Lontoossa keikalla Hizbollah-järjestön lippua. Britanniassa Hizbollah on luokiteltu terroristijärjestöksi ja tuen osoitukset sille on kriminalisoitu.

Kantansa kerrottuaan tuomari kertoi artistitin olevan vapaa lähtemään.

Óg Ó hAnnaid kiisti alusta asti syyllistyneensä rikokseen, ja Kneecap on kutsunut koko oikeusprosessia noitavainoksi. Yhtye on myös julkaissut lausunnon, jossa se sanoo, ettei se tue eikä ole koskaan tukenut Hizbollahia tai Hamasia.

Sadat ihmiset vaativat Mo Charan vapauttamista syytteistä./All Over Press