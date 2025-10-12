Lostprophets -rockyhtyeestä tunnettu laulaja Ian Watkins on kuollut vankilassa.

Kaksi vankia on pidätetty murhasta epäiltynä Wakefieldin vankilassa Walesissa. Miesten epäillään hyökänneen entisen muusikon Ian Watkinsin kimppuun ja murhanneen hänet.

Asiasta kertoo Britannian yleisradio BBC.

Watkins oli tuomittu 29 vuoden vankeustuomioon vuonna 2013 lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista, mukaan lukien vauvan raiskausyrityksestä.

Poliisin mukaan ilmoitus väkivaltaisesta hyökkäyksestä tuli lauantaiaamuna. Watkins todettiin kuolleeksi paikan päällä.

Watkins tuli tunnetuksi maailmankuulun Lostprophets -rockyhtyeen laulajana.

Vuonna 2013 Watkins tunnusti raiskausyrityksen ja alle 13-vuotiaan lapsen hyväksikäytön. Hän myönsi myös syyllistyneensä lapsen raiskaamisen suunnitteluun, lapsiin kohdistuneeseen seksuaaliseen väkivaltaan, lasten hyväksikäyttöä sisältävien kuvien ja eläimiä sisältäneen pornografisen materiaalin hallussapitoon.