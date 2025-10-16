Taylor Swiftin hittikappale aiheutti yleisöryntäyksen vanhaan saksalaismuseoon.
Yhdysvaltalainen supertähti Taylor Swift on tunnettu aktiivisista faneistaan. Artistin tuore 12. studioalbumi, The Life of a Showgirl, on rikkonut ennätyksiä ja ampaisi heti listojen kärkeen.
Albumin ensimmäinen kappale The Fate of Ophelia nousi Bilboard Hot 100 -listan ykköseksi.
Kappale kertoo William Shakespearen Hamlet-näytelmän Ofelia-hahmosta. Tarina on innoittanut lukuisia kuvataiteilijoita ja maalareita jo vuosisatojen ajan.
Julkaistussa musiikkivideossa vilisee artistin tyylille totuttuun tapaan lukuisia viittauksia kulttuuriin. Fanit ovat bonganneet taustalla näkyvän maalauksen Ofelia-hahmosta.
Yleisöryntäys saksalaismuseoon
Kaksisataa vuotta vanhassa museossa, Saksan Wiesbadenissa, on esillä Friedrich Heyserin noin 1900-luvun taitteessa maalaama Ofelia-maalaus. Kyseinen maalaus muistuttaa myös Swiftin musiikkivideolla nähtyä kuvaa maalauksesta.
Brittilehti Guardian uutisoi, että museon vierailijamäärät ovat lähteneet huimaan nousuun musiikkivideon julkaisemisen jälkeen.
– Meillä on täysi Ofelia-ryntäys käynnissä, museon tiedottaja Susanne Hirschmann sanoo.
Tiedottajan arvion mukaan yksistään viime viikonloppuna museoon saapui arviolta 500 vierasta pelkästään katsomaan kyseistä maalausta.
– Teinejä on tavanomaista enemmän, tiedottaja kertoo.
Museosta kerrotaan, että tilanne on tullut täytenä yllätyksenä, mutta tervetulleena sellaisena.
Wiesbaden on Hessenin osavaltion pääkaupunki läntisessä Saksassa ja siellä asuu alle 300 000 asukasta.