Tavararekat jonottavat tyhjinä Afganistanin rajalla, maassa on jo pulaa ruoasta ja lääkkeistä – MTV paikalla: "Yrittäjät pelkäävät"

Tärkeimmästä tuontimaasta Pakistanista saapuvien kuljetusten määrä on tyrehtynyt Afganistanin maksukyvyn romahdettua Taleban-hallinnon alla. Afganistanin ruokavarat ehtyvät nopeasti tuonnin puutteessa.

Rekkajono Afganistanin ja Pakistanin rajalla Khyberin laaksossa, vanhalla Silkkitiellä, on venynyt kilometrien pituiseksi. Osa kuskeista kertoo jonottaneensa useita päiviä.

– Yrittäjät pelkäävät, eivätkä uskalla lähettää tavaroitaan Afganistaniin. Valtaosa rekoista jonossa on tyhjiä.

Lentoliikenne rakennettava uudelleen

Afganistaniin pääsyä vaikeuttaa Nurmisen mukaan myös se, että evakuoinnissa käytetyn Kabulin lentokentän lennonhallintakoneisto on tuhoutunut.

Lentokentälle on saatu rakennettua tilapäiskoneisto turkkilaisten ja qatarilaisten lentoinsinöörien avulla, ja joitakin kaupallisia lentoja on jo päässyt maahan.

Kansainvälinen rahoitus sidottu hallituksen muodostamiseen

Kansainvälisen yhteisön rooli on hyvin merkittävä. Taleban-hallinnoille on tehty selväksi, että hallituksen muodostaminen on avainasemassa.